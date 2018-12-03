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GÜNCELLEME - Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması

Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı- Çığ altında kalan diğer dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor- AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan:- "Hilal tecrübesi sayesinde geceyi sağlıklı bir şekilde geçirmiş. Helikopter vincinin marifetiyle alınıp Adana'ya götürüldü"AKUT İL TEMSİLCİSİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİ

03 Aralık 2018 Pazartesi 09:30
GÜNCELLEME - Niğde'de bir dağcının çığ altında kalması

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken mahsur kalan kadın dağcı kurtarıldı.

Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç ile aynı bölgeden çıkamayan Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmaları günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Olay yerinde mahsur kalan Hilal İşcan'a ulaşan ekipler, kadın dağcıyı helikopterle bulunduğu yerden alarak Adana'ya götürdü.

Çığ altında kalan Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay yerine gelen Karakoç'un dağcı arkadaşları da destek amaçlı bekliyor.

AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşam helikopterin sürekli faaliyet yapmasının nedeni Hilal'in üzerine, yakınlarına bir yere uyku tulumu, battaniye ve bazı malzemeler atmaya çalışmışlar. Kayalık yapıdan dolayı arazi dik olduğu için atılan malzemeler Hilal'e ulaşmamış. Hilal tecrübesi sayesinde geceyi sağlıklı bir şekilde geçirmiş. Helikopter vincinin marifetiyle alınıp Adana'ya götürüldü." dedi.

AKUT ve AFAD ekiplerinin bölgede dağcılıkta kullanılan bir malzeme bulduklarını aktaran Urcan, "Sadece kılıf, bu düşme sırasında uçmuş veya kaymış olabilir. Dursun hocam, bir çığın üzerinde yürüdüğünü ama çığın çok eskiye ait olduğunu söylüyor. Ya da dün gece ki soğuktan dolayı çığın sertleşmiş olabileceğini söylüyor. Şu anda diğer arkadaşı aramak için bölgede bulunuyorlar. Biz de burada Konya'dan gelen 5 kişilik dağcı arkadaşlarla hali hazırda yukarıdaki ekibe destek vermek için bekliyoruz." diye konuştu.

Dün, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan dağcılardan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamamıştı. Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgedeki çalışmalara katılmıştı.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 09:30
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