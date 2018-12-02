THY- Euroleague
0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı

Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildiVALİLİK İLE AKUT SÖZCÜSÜNÜN AÇIKLAMALARI EKLENDİ

02 Aralık 2018 Pazar 20:18
GÜNCELLEME - Niğde'de bir dağcı çığ altında kaldı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yapan 2 dağcıdan birinin çığ altında kaldığı bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan 2 dağcıdan birisi çığ altında kaldı.

Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarma çalışmaları için Adana'dan askeri helikopter çağrıldığı öğrenildi.

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamardı ilçesi Çukurbağ köyü Eznevit mevkisinden 112 ihbar hattını arayan vatandaşların, Aladağlar'da çığ düşmesi sonucu bir kişinin çığ altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladıkları belirtildi.

AKUT Niğde Basın Sözcüsü Cavit Ünlü de gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında iki kişinin dağda mahsur kaldığı ihbarının geldiğini ifade ederek, "İhbarda birinin düştüğü ve çığ altında kaldığından bahsedildi. Helikopterin gelmesini bekliyoruz. Helikopter geldiğinde 4-5 kişilik ekip hareket edeceğiz. Önce sağ olan Hilal'i bulup, ondan sonra da düşen arkadaşın yanına varmaya çalışacağız." dedi.

Ünlü, kadın dağcının sağlık durumunun iyi olduğunu, erkek dağcının durumu hakkında ise bilgilerinin bulunmadığını kaydetti.


Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 20:18
  1. çığ
  2. dağcı
  3. Niğde

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamladı
    1. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçı..
    2. Fatih Terim sürpriz yaptı
    3. Dünya 16 Yaş Altı Satranç..
    4. İran Genelkurmay'ından "füze..
    5. CHP asgari ücret kanun teklifini..
    6. CHP'li vekil Fransa'daki eyleme katıldı
    7. Niğde'de dağcılar çığ altında kaldı
    8. Cevad Zarif her şeyi itiraf etti
    9. İskoçya Lig Kupası Celtic'in
    10. Milli boksör Şennur Demir'e coşkulu..
    11. Derbi maçtan notlar
    12. Derbi maçtan notlar
    13. GÜNCELLEME - Niğde'de bir dağcı çığ..
    14. Cezaevinde kilo alan Sebahat Tuncel..
    15. MBS'nin Moritanya ziyareti
    16. Beşiktaş'tan Galatasaray'a gönderme
    17. Hudeyde'deki çatışmalardan kaçan..
    18. Akdeniz Off-Road Kupası
    19. Maçın ardından
    20. Hakkari'de acı ölüm! Haberi alan koştu
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    Türkiye düşmanı BAE'nin Emiri, Türkiye’de malikane yaptırdı!
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    AYM'den flaş karar! 2 siyasi parti hakkında suç duyurusu
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    Menzili 600 kilometre! Karadeniz'de kuş uçurtmayacak
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    İyi Partili Ümit Özdağ'dan Suriyelilere yönelik 182 nefret mesajı
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!
    Rus kuklası Kadirov'dan 'Diriliş' tiyatrosu!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Seçim öncesi bomba iddia! AK Parti o illeri MHP'ye bırakıyor
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum
    Serbest bırakılmayı uman Demirtaş ağladı: Beklesinler, duruşmaya geliyorum