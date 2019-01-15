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GÜNCELLEME - Nairobi'de otele terör saldırısı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otelde patlama meydana geldi- Terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiği saldırıda, patlamanın ardından örgüt üyeleriyle polis arasında çıkan çatışma devam ediyor TERÖR SALDIRISI OLDUĞU BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

15 Ocak 2019 Salı 17:52
GÜNCELLEME - Nairobi'de otele terör saldırısı

ADDİS ABABA (AA) - Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir otele terör saldırısı düzenlendi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, başkentin Westland bölgesinde "DusitD2" adlı otelde patlama meydana geldi, ardından silahlı çatışma çıktı.

Saldırının sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Otelde, Eş-Şebab militanları ve polis arasında çatışmalar sürüyor.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, otelde park halinde olan araçlardan bazılarının yandığı görülüyor.

Olay yerinde polis helikopterlerinin uçtuğu ve sivillerin otelden kaçmaya çalıştığı ifade ediliyor.

İlk paylaşılan bilgilerde DusitD2 Oteli yakınlarında patlama ve silah sesleri duyulduğu belirtilmişti.

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Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 17:52
  1. Eş-Şebab
  2. Nairobi

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