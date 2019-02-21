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GÜNCELLEME- Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten çıkan bombalı araç Cerablus'ta ilk kontrol noktasında infilak ettirildi- Saldırıda ÖSO mensubu 5 bomba imha uzmanı hayatını kaybettiÖLÜ SAYISI EKLENDİ

21 Şubat 2019 Perşembe 23:39
GÜNCELLEME- Münbiç'ten Cerablus'a bombalı araçla saldırı

CERABLUS (AA) - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus ilçesinin güneybatısındaki Gandura beldesinde bomba yüklü bir araç infilak etti.

Aracın, YPG/PKK işgalindeki Münbiç'ten çıktığı ve Cerablus ilçesinin ilk kontrol noktasında infilak ettirildiği öğrenildi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri Başkanı Raid Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu araçta arama yapan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki yerel polislerden 5 bomba imha uzmanının, bombanın infilak ettirilmesi sonucu öldüğünü söyledi.

Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin ilçe merkezinde de akşam saatlerinde meydana gelen bomba yüklü araç saldırısında 1 sivil ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 23:39
  1. bomba yüklü araç saldırısı
  2. Cerablus
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  4. ÖSO
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