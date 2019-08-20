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GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını

Milas ilçesinin Akgedik Barajı mevkisinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları tamamlandı, yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördüYANGINDA SON DURUM EKLENDİ

20 Ağustos 2019 Salı 21:07
GÜNCELLEME - Muğla'daki orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınında yaklaşık 30 hektarlık alan zarar gördü.

Akgedik Barajı mevkisinde iki gündür devam eden yangını söndürme faaliyetlerine katılan ekipler, gece boyunca kanyondaki alevlerin yayılmaması için yoğun çaba gösterdi.

Tamamen kontrol altına alınan yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında yaklaşık 30 hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 21:07
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