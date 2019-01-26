0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Muğla'da sel sularına kapılan genç öğretmen ve nişanlısı öldü

Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmenin ardından nişanlısının da cesedine ulaşıldı- CESEDİN BULUNMASI EKLENDİ

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:58
GÜNCELLEME - Muğla'da sel sularına kapılan genç öğretmen ve nişanlısı öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sel sularına kapılan araçtaki öğretmen ile nişanlısı hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mumcular Mahallesi'nde gece saatlerinde bir nişan merasiminden dönen Çağlar Bençik (27) ile iki aylık nişanlısı öğretmen Billur Atik'in (23) içerisinde bulunduğu otomobil, Akarca mevkisinde taşan dereye kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye, 112, UMKE, AFAD, itfaiye, Jandarma, belediye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda, Milas'ta öğretmenlik yaptığı belirtilen Billur Atik'in cesedine ulaşıldı. Ekipler, elektrik teknisyeni Çağlar Bençik için arama çalışması başlattı.

Yaklaşık yedi saatlik çalışmanın ardından Bençik'in cesedi, olay yerine yaklaşık 4 kilometre mesafede tarlada bulundu.

Jandarma ekipleri cesedin bulunduğu alan inceleme yaptı.

Bataklık alan nedeniyle güçlükle çıkarılan gencin cesedi, Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:58
  1. Bodrum
  2. sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğan Ürgüp kimdir? BBP Sivas belediye başkan adayı Doğan Ürgüp
    1. Doğan Ürgüp kimdir? BBP Sivas belediye..
    2. ‘Dua’nın ‘dua’ya durması
    3. Youtuberlara "Diva Sendromu" uyarısı
    4. Sol kırması Nevşin Mengü rotayı ABD'ye..
    5. Akif Çağatay Kılıç'tan AKPM'de tarihi..
    6. Holokost’u andı Gazze’yi unuttu!
    7. Türkiye'den Rusya'ya 30 bin tonluk dev..
    8. 32 yıldır bu işi yapıyor! Yaptığı işi..
    9. Antalya'da şiddetli yağış ve fırtına
    10. Sabah kümese girdiğinde hayatının..
    11. Filistin hastanelerindeki çocuklar..
    12. Genç tekvandocu 5. Türkiye..
    13. Erdoğan özellikle sormuştu! Başkan..
    14. Tokadı unutturmak isteyen 'Bidon Kafa'..
    15. Türkiye’den Süleymaniye’ye ilk uçak..
    16. Eşinin arkadaşlarına kefil oldu,..
    17. ANALİZ - Dünya Ekonomik Forumu'nun..
    18. Cenk Tosun Everton'dan ayrılıyor! Yeni..
    19. 600 yıllık zeytin ağacı tescillenmeyi..
    20. Büyükçekmece'de patlama
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı
    ABD'yi delirten hamle bu mu? İşte Rusya'nın Venezuela planı