GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını Yatağan ilçesinde çıkan yangında 2 dekar tarım alanı ile kısmi ormanlık alan zarar gördüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarım alanı ile kısmi ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki ormanlık ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 4 helikopterle havadan, 4 arazöz, 3 su tankeri, 2 iş makinesi ve 21 orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 dekar tarım ve kısmi ormanlık alan zarar gördü.

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