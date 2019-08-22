GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
Yatağan ilçesinde çıkan yangında 2 dekar tarım alanı ile kısmi ormanlık alan zarar gördüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ22 Ağustos 2019 Perşembe 21:27
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarım alanı ile kısmi ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki ormanlık ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 4 helikopterle havadan, 4 arazöz, 3 su tankeri, 2 iş makinesi ve 21 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 dekar tarım ve kısmi ormanlık alan zarar gördü.
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