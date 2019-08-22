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GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

Yatağan ilçesinde çıkan yangında 2 dekar tarım alanı ile kısmi ormanlık alan zarar gördüYANGININ SÖNDÜRÜLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

22 Ağustos 2019 Perşembe 21:27
GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki tarım alanı ile kısmi ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yava Mahallesi Kayaburnu mevkisindeki ormanlık ve tarım alanında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 4 helikopterle havadan, 4 arazöz, 3 su tankeri, 2 iş makinesi ve 21 orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin çabaları sonucu söndürülen yangında yaklaşık 2 dekar tarım ve kısmi ormanlık alan zarar gördü.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 21:27
  1. Muğla
  2. orman yangını
  3. Yatağan

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