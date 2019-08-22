GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını Fethiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Patlangıç Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevlere havadan bir helikopter, karadan ise 4 arazöz, 4 tanker, iki ilk müdahale aracı, orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak yardım etti. Söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü. Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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