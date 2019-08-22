GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
Fethiye ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ22 Ağustos 2019 Perşembe 14:31
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Patlangıç Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Alevlere havadan bir helikopter, karadan ise 4 arazöz, 4 tanker, iki ilk müdahale aracı, orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.
Söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da kovalarla su taşıyarak yardım etti.
Söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektar makilik ve ormanlık alan zarar gördü.
Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.
YORUM YAZ