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GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördüYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:18
GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 arazöz ile orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.

Ekiplerce, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışması sürerken, tehlike oluşturan çam ağaçları kesildi.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.

Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 19:18
  1. Beldibi
  2. Marmaris
  3. orman yangını

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