GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında, bir hektarlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Balcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 helikopterle havadan, 10 arazöz, 2 itfaiye, 3 su tankeri, bir iş makinesi ve 70 orman işçisiyle karadan müdahale edildi. Ekiplerce söndürülen yangında, yaklaşık 1 hektarlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

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