GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını Fethiye ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık alan etkilendiYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü. Ölüdeniz Mahallesi'nin Ovacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edildi. Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

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