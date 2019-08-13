GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
Fethiye ilçesinde çıkan yangında, 5 dönüm ormanlık alan etkilendiYANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ13 Ağustos 2019 Salı 17:13
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınında 5 dönüm alan zarar gördü.
Ölüdeniz Mahallesi'nin Ovacık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 helikopterle havadan, 6 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle de karadan müdahale edildi.
Kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapılan yangında 5 dönüm alan zarar gördü.
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