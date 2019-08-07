GÜNCELLEME- Muğla'da orman yangını
Milas ilçesinde kontrol altına alınan yangında 6 hektar ormanlık alan zarar gördüYANGINDA SON DURUM EKLENDİ07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:37
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Tuzabat Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, bölgeye sevk edilen 3 helikopter, 5 arazöz ve 42 orman işçisiyle müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarına başlandı.
Yangın sonucu 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.
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