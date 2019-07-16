GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan havadan ve karadan müdahaleyle söndürülen yangında iki hektar alan zarar gördüYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ16 Temmuz 2019 Salı 22:59
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Karacahisar Mahallesi Gökçepınar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına 6 helikopter, 12 arazöz, 3 su tankeri ve 50 orman işçisiyle müdahale edildi.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun mücadelesi sonucu söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında, yaklaşık iki hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
YORUM YAZ