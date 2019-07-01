GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını Milas'ta ormanlık alanda çıkan yangında 1 hektar alan zarar gördüYANAN ALAN EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında 1 hektar alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Karacahisar Mahallesi Ulupınar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede yayılan alevlere 6 helikopter, 15 arazöz ve 100 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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