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GÜNCELLEME - Muğla'da maden sahasındaki heyelan

Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerden Engin Tutuk'un cenazesi çıkarıldı CENAZENİN ÇIKARILMASI EKLENDİ

19 Şubat 2019 Salı 11:53
GÜNCELLEME - Muğla'da maden sahasındaki heyelan

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde açık maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerden birinin cenazesi çıkarıldı.

Sarıkaya mevkisinde açık feldispat maden sahasında heyelanla dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin cenazelerini çıkartma çalışması devam ediyor.

Muğla, İzmir ve Aydın'dan gelen AFAD ekipleri, cenazelerine ulaşılan iki işçinin daha kaya parçaları altından çıkartılması için yoğun çaba sarf ediyor. Bölgede bulunan çok sayıda UMKE ve itfaiye ekibi de çalışmalara destek veriyor.

İşçilerden Engin Tutuk'un cenazesi, ulaşıldı. Kaya parçalarının altından güçlükle çıkarılan Tutuk'un cenazesi, Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türk Kızılayı ve belediye ekipleri tarafından bölgeye kurulan çadırlarda işçilerin yakınları ve çalışmalara katılan görevlilere çeşitli ikramlar yapılıyor.

Maden sahasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, bir işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili üç savcı görevlendirmiş, Denizli İl Jandarma Komutanlığından helikopterle bölgeye getirilen bir arama kurtarma köpeği ve iki uzman jandarma da çalışmalara destek vermeye başlamıştı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:53
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