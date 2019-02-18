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GÜNCELLEME - Muğla'da maden sahasında heyelan

Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda dağdan kopan kayaların altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi - Muğla Valisi Esengül Civelek:- "Kaya parçaları altında kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor"VALİ CİVELEK'İN YENİ AÇIKLAMASI EKLENDİ

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:05
GÜNCELLEME - Muğla'da maden sahasında heyelan

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda kaya parçaları altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları, heyelanla birlikte dağdan kopan kayaların altında kaldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum." dedi.

Civelek, maden kazasındaki iki iş makinesi ve iki kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Turgut, Servet Çapacıoğlu ve Engin Kütük'ün dağdan kopan kaya parçalarının altında kaldığını söyledi.

Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı'nın tedavi altına alındığını belirten Civelek, "Kaya parçaları altında kalan 3 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Öte yandan, olay yerinde AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri tarafından çalışmalar yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:05
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