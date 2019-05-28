GÜNCELLEME - Muğla'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz: - "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ28 Mayıs 2019 Salı 09:38
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi yakınlarında, merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.27'de merkez üssü Gökova Körfezi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Bodrum'un 350 metre açığında kaydedilen sarsıntının, yerin 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaymakam Bekir Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla herhangi olumsuzluk bulunmuyor." dedi.
Öte yandan, deprem, ilçenin farklı mahallelerinde hissedildi.
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