GÜNCELLEME - Muğla ve Balıkesir'de göçmen kaçakçılarına operasyon Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı- Bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyorGÖZALTINA ALINANLARIN SAYISI EKLENDİ

MUĞLA (AA) - Muğla ve Balıkesir'de, düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları öne sürülen 10 şüpheli yakalandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bodrum Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (GİM) Grup Amirliğince, düzensiz göçmenleri yurt dışına yasa dışı yollardan götürmek için oluşturulan bir şebeke tespit edildi. Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Muğla ve Balıkesir'de gözaltı kararı verilen 1'i yabancı uyruklu 11 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma ise sürüyor.



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