GÜNCELLEME - Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan 15 kişiden 13'ü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'deki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" yöntemi ile arandıkları tespit edilen bir binbaşı, 2 üsteğmen, bir teğmen ve 10 astsubay rütbesindeki 14'ü muvazzaf, 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Muğla, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, İzmir ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 kişiden 13'ü yakalanarak Muğla'ya getirilirken firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.