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GÜNCELLEME- Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Örgütün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya yükseldi - Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı MAHKEME SONUCU EKLENDİ

18 Aralık 2018 Salı 00:02
GÜNCELLEME- Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik Muğla merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı verilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

Adresinde bulunamayan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden F.K, H.K, U.A, T.N, C.D, İ.Y. tutuklanırken 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 7'sinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında dün, "mahrem abi"lerince "ardışık arama" ile defalarca arandıkları tespit edilen subay ve astsubay rütbesindeki 22'si muvazzaf, 5'i ihraç edilmiş 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 25'i gözaltına alınmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 00:02
  1. FETÖ
  2. Muğla

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