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GÜNCELLEME - Muğla merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

Muğla merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da olduğu 16 askeri personel gözaltına alındı- Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyorGÖZALTI SAYISI EKLENDİ

21 Haziran 2019 Cuma 22:29
GÜNCELLEME - Muğla merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 askeri personel gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 13'ü muvazzaf asker, 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, İzmir, Ankara, Antalya, Bingöl, Ardahan, Mersin ve Osmaniye'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 16 şüpheli yakalandı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 22:29
  1. - FETÖ'nün darbe girişimi
  2. gözaltı
  3. Muğla
  4. operasyon

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