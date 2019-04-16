GÜNCELLEME - Muğla merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
Muğla merkezli 11 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında muvazzafların da olduğu 22 askeri personel gözaltına alındı- Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyorGÖZALTI SAYISI EKLENDİ16 Nisan 2019 Salı 21:05
MUĞLA (AA) - Muğla merkezli 11 ilde, FETÖ/PDY (Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 22 askeri personel gözaltına alındı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, "ardışık arama" sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 23'ü muvazzaf asker, 29 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Muğla, İstanbul, Yalova, İzmir, Kocaeli, Çanakkale, Antalya, Ankara, Samsun, Yozgat ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, aralarında muvazzafların da bulunduğu 22 şüpheli yakalandı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürdürülüyor.
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