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GÜNCELLEME - Mobilya atölyesinde yangın

Kayseri'de bir mobilya atölyesinde çıkan ve iki atölyeye daha sıçrayan yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

12 Ocak 2019 Cumartesi 16:04
GÜNCELLEME - Mobilya atölyesinde yangın

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir mobilya atölyesinde çıkan ve bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.

Mobilya Kent 5082. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Atölyenin depo kısmına ve yanındaki iki atölyeye daha sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Söndürme çalışmaları sırasında hafif şekilde yaralanan itfaiye personeline 112 Acil Servis ekipleri, müdahale etti.

Ayrıca atölyenin, hafta sonu olması nedeniyle birkaç saat önce kapatıldığı ve içeride kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 16:04
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