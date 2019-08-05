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GÜNCELLEME - Mısır'da 4 araç yandı: 17 ölü, 32 yaralı

- Kahire'de 4 aracın çarpışması sonucu oluşan patlama ve ardından çıkan yangında 17 kişi öldü, 32 kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:17
GÜNCELLEME - Mısır'da 4 araç yandı: 17 ölü, 32 yaralı

KAHİRE (AA) - Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 aracın çarpışması sonucu meydana gelen patlamada 17 kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi yaralandı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin orta kesiminde yer alan Kanser Enstitüsü yakınlarında ters yönde seyreden bir aracın 3 araca çarpması sonucu patlama oldu.

Araçların patlama nedeniyle yandığı olayda 17 kişi öldü, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 32 kişi yaralandı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 09:17
  1. araç kazası
  2. Kahire

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