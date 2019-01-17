GÜNCELLEME - Mısır balıkçı teknesinin Gazze sahillerine sürüklenip parçalanması KURTARILANLAR MISIR'A TESLİM EDİLDİ

GAZEE (AA) - Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazze Şeridi sahillerine sürüklenerek parçalanan balıkçı teknesinde bulunan 7 kişiden kurtarılan 6'sının ülkesine teslim edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklama, Mısır'da etkili olan fırtına nedeniyle Gazze Şeridi sahillerine sürüklenerek parçalanan balıkçı teknesinden kurtarılan 6 kişinin Mısır makamlarına teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin kayıp balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Mısır'da 7 balıkçının bulunduğu bir tekne, bugün bölgede etkili olan fırtına sonucu Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah kenti sahiline savrulmuş, Gazze'deki sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle 6 balıkçı kurtarılmıştı.

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