GÜNCELLEME - Milli Savunma Bakanlığından açıklama:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğu bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.



Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

- "Başkan" sıfatıyla ziyareti uygun görülmedi



Alınan bilgiye göre, CHP, Ekrem İmamoğlu'nun "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla Anıtkabir'i ziyaret etmesi için talepte bulundu. Ancak talep Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının kesinleşmemesi nedeniyle bu sıfatla uygun görülmedi.

Bunun üzerine, İmamoğlu'nun CHP'yi temsilen bir heyetle Anıtkabir'i ziyaret edeceği şeklinde bir talep yazılı olarak iletildi ve ziyaret bu kapsamda gerçekleşti. Ancak İmamoğlu'nun mozole ziyareti sonrasında Anıtkabir Özel Defterini "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzaladığı ve söz konusu sıfatı komutanlığın bilgisi ve rızası dışında fiili bir durum oluşturarak kullandığı anlaşıldı.