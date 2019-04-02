0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Milli Savunma Bakanlığından açıklama:

"Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir"- İmamoğlu'nun, Anıtkabir Özel Defterini "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzalaması komutanlığın bilgisi ve rızası dışında gerçekleştiDETAYLAR EKLENDİ

02 Nisan 2019 Salı 20:28
GÜNCELLEME - Milli Savunma Bakanlığından açıklama:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edildiği, konuya ilişkin ilgili personele uyarıda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

- "Başkan" sıfatıyla ziyareti uygun görülmedi

Alınan bilgiye göre, CHP, Ekrem İmamoğlu'nun "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla Anıtkabir'i ziyaret etmesi için talepte bulundu. Ancak talep Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararının kesinleşmemesi nedeniyle bu sıfatla uygun görülmedi.

Bunun üzerine, İmamoğlu'nun CHP'yi temsilen bir heyetle Anıtkabir'i ziyaret edeceği şeklinde bir talep yazılı olarak iletildi ve ziyaret bu kapsamda gerçekleşti. Ancak İmamoğlu'nun mozole ziyareti sonrasında Anıtkabir Özel Defterini "Büyükşehir Belediye Başkanı" sıfatıyla imzaladığı ve söz konusu sıfatı komutanlığın bilgisi ve rızası dışında fiili bir durum oluşturarak kullandığı anlaşıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 20:28
  1. Anıtkabir
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. Milli Savunma Bakanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)
    1. Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0..
    2. Ülkede büyük şok! Ordu muhtıra verdi:..
    3. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    4. Ümraniye ve Ataşehir’de oylar yeniden..
    5. Çanakkale'de otel yangını
    6. Ceza indirimi son dakika af yasası son..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Kırgız..
    8. Almanya Futbol Federasyonu Başkanı..
    9. Saç egzaması nedir? Saç egzaması nasıl..
    10. Seçmen kanın aktığı sandığa gitmedi
    11. Bahçeli'den kandil mesajı
    12. Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed..
    13. İmamoğlu, Yavaş ile görüştü
    14. Nihat Doğan'dan 'terbiyesiz' İstanbul..
    15. Kılıçdaroğlu: “Verdiğimiz sözleri..
    16. Valiliğin tekrar ettiği koşuya yoğun..
    17. Menteşe’de 29 mahalle muhtarı değişti
    18. Pentagon’dan F-35 açıklaması
    19. Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0..
    20. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,..
    21. GÜNCELLEME - Milli Savunma..
    22. İstanbul hangi ilçelerin oyları..
    23. Galatasaray taraftarlarından Başkan..
    24. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    25. Tavuklu kereviz yemeği nasıl yapılır?..
    26. AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!
    27. Kılıçdaroğlu'ndan Miraç Kandili mesajı
    28. Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor..
    29. Belediye personelinden Başkan..
    30. İYİ Parti Afyonkarahisar’da seçim..
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Ekrem İmamoğlu'ndan yeni açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Komünist Başkan Maçoğlu'ndan ilk açıklama
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    Sadece 1 oy farkla AK Parti kazandı!
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    11 oyla AK Parti kazandı! Sonuçlara itiraz edildi
    YSK Başkanı'ndan açıklama
    YSK Başkanı'ndan açıklama

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı