GÜNCELLEME - Midyat'ta doktorun darbedildiği iddiası

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde görevli göz doktoru Yaşar Dağ'ın, eşinin görev yaptığı sağlık ocağında, hasta yakınları tarafından darbedildiği öne sürüldü. Olaydan sonra tarafların yakınları arasında çıkan tartışmada ise iki kişi yaralandı.

Midyat Devlet Hastanesinde görev yapan göz doktoru Yaşar Dağ, kurumundaki mesai sonrası doktor eşi İymen Dağ'ın görev yaptığı, aynı ilçedeki Bağlar Aile Sağlık Merkezine gitti. Burada iddiaya göre, çocuğunu muayeneye getirmeden antibiyotik yazdırmak isteyen kişiyle tartışan Yaşar Dağ, tartıştığı kişiler tarafından darbedildi.

Tedavi altına alındığı öğrenilen Dağ'ın yakınları durumu Midyat Kaymakamlığına bildirmek üzere Hükümet Konağına gitti. Bu sırada gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kişinin yakınları ile doktor Dağ'ın yakınları karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda doktorun yakınlarından İ.D. (17) ve İ.A. (24) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- "13-14 yaşındaki çocuk birden bana vurdu"

Öte yandan darbedilen Dağ, tedavi gördüğü hastanede olay anında yaşananları, kendisini ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz'a anlattı.

Dağ, eşini almak için sağlık merkezine gittiğinde bir kadın, bir genç ve 13-14 yaşlarında bir çocuğun geldiğini belirtti.

Kadının daha önce de geldiklerini ve antibiyotik yazdırtamadıklarını söyleyerek burada görevli doktor olan eşine hakarette bulunduğunu anlatan Dağ, "Bunun üzerine çocuk bana hakaret etti. Genç de ceketini çıkardı, üzerimize yürüdü. Yan taraftaki odadan da geldiler araya girdiler. Ne olduğunu anlamadım. 13-14 yaşındaki çocuk birden bana vurdu. Ona bakarken diğeri de burnuma vurdu." diye konuştu.