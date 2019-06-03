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GÜNCELLEME - MHP Eşme İlçe Başkanı ayağından vuruldu

MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy, çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle ayağından vuruldu - Olayla ilgili gözaltına alınan MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, İl Yöneticisi Cevat Gürsoy ile eski Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan, Cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldıŞÜPHELİLERİN SERBEST BIRAKILMASI EKLENDİ

03 Haziran 2019 Pazartesi 11:22
GÜNCELLEME - MHP Eşme İlçe Başkanı ayağından vuruldu

UŞAK (AA) - Uşak'ta çıkan silahlı kavgada MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu.

Alınan bilgiye göre, MHP Uşak İl Başkanı Ayhan Kınden, MHP Uşak Başkan Yardımcısı Süleyman Karahan, MHP Uşak İl Yöneticisi Cevat Gürsoy ile 31 Mart Yerel Seçimlerinde MHP Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Fatih Erdoğan Eşme ilçesine gitti.

Şehit Alibey Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy ile grup arasında "görevden alma" yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine MHP Eşme İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy av tüfeğiyle ayağından vuruldu.

Yücesoy, sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri MHP İl Başkanı Kınden, Başkan Yardımcısı Karahan, İl Yöneticisi Gürsoy ve eski Belediye Başkan Adayı Erdoğan'ı gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyette ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Olaya karıştığı iddia edilen 2 kişi polis ekiplerince aranıyor.

Olay yerinde bulunan değişik çaplarda 4 av tüfeği ele geçirilirken, Yücesoy'u yaralayan silahı kimin ateşlediğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 11:22
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