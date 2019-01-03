GÜNCELLEME - Metrobüs durağında kaza

İSTANBUL (AA) - Metrobüsün çarpması sonucu yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametinde seyreden bir metrobüs, Darülaceze-Perpa durağına geldiği sırada, yolcu Mehmet Suel'e çarptı.

Kazada yaralanan Suel, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Metrobüsün şoförü de Çağlayan Polis Merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre aksadı.

Yaralı Mehmet Suel, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.