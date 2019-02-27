0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Mersin'deki kuyumcu soygununun faili aranıyor

Merkez Akdeniz ilçesindeki bir kuyumcuda yapılan soygun sırasında iş yeri sahibi ile çalışanını öldüren zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma yürütülüyor - Olayda hayatını kaybeden iki kişi düzenlenen törenle defnedildiCENAZELERİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:09
GÜNCELLEME - Mersin'deki kuyumcu soygununun faili aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'de, bir kuyumcuda soygun gerçekleştirip, iş yeri sahibi ile çalışanını öldüren şüphelinin yakalanması için geniş çaplı araştırma yürütülüyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'ndeki Üçel Kuyumcusu'na gelen zanlının kendisine direnen çalışan Yasin Tazegül ve kuyumcu Mustafa Serpil'i öldürüp, bir miktar altını alıp kaçmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, zanlının olay anında maske taktığını ve elinde de eldiven bulunduğunu belirledi.

Şüphelinin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen ekipler, zanlının kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Bu arada, zanlıya yardım eden kişilerin olup olmadığı da araştırılırken, olayın yaşandığı iş yeri soruşturma kapsamında mühürlendi.

Kuyumcunun bulunduğu bölgedeki esnaf da olayın üzüntüsünü yaşarken, hayatını kaybeden Serpil ve Tazegül'ün Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki otopsi işlemi tamamlandı.

Yakınları tarafından alınan cenazeler, törenin düzenleneceği Muğdat Camisi'ne getirildi.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazlarının ardından Serpil ve Tazegül, Mersin Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile çok sayıda kişi katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:09
  1. 2 ölü
  2. cinayet
  3. kuyumcu soygunu
  4. Mersin
  5. Soruşturma

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatma Şahin’den fıstık gibi mesaj
    1. Fatma Şahin’den fıstık gibi mesaj
    2. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
    3. 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı,..
    4. Silahla vurularak öldürülen kuyumcu ve..
    5. PAÜ’lü öğrenciler bilek güreşinden..
    6. Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak..
    7. Mısır Ulaştırma Bakanı istifa etti
    8. Mısır’da 25 kişiye mezar olan tren..
    9. Van ve Bitlis’teki trafik kazaları..
    10. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    11. Selçuklu Basketbol Takımı, Konyaspor'a..
    12. ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı..
    13. Macron ve Merkel'den Brexit açıklaması
    14. MİT Başkanı Fidan: "Hareketli bir..
    15. Nijerya’da Buhari yeniden devlet..
    16. Ülkücüler Hocalı katliâmını unutmadı
    17. GÜNCELLEME - Antalya'da üç aylık..
    18. Vali Memiş, “Çiftçilerimize 186 milyon..
    19. Savaş çanları çalıyor: Askerleri..
    20. ‘Bilgisayar ile Yapay Zekanın Geçmişi..
    21. YSK'dan CHP'ye kötü haber!
    22. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    23. "6,7 milyon yapı stoğu sağlıksız"
    24. Kiralık villada uyuşturucu ticaretine..
    25. Gençlik ve Spor Bakanlığı personel..
    26. Balıkesir’de orman yönetim konseyi..
    27. Uyuşturucu ticaretine ceza yağdı
    28. Kadıköy’de çöp konteynerinde halıya..
    29. Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu
    30. Tatvan’da 25 bekçi göreve başladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor