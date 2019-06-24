GÜNCELLEME - Mersin'de yük treni servis minibüsüne çarptı: 1 ölü, 8 yaralı ÖLÜ VE YARALI SAYISI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin servis minibüsüne çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte yük treni, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 LZ 951 plakalı servis minibüsüne çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

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