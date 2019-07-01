GÜNCELLEME - Mersin'de şüpheli ölümler Kentte son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle hastanelere kaldırılan 14 kişiden 4'ü yaşamını yitirdi - Olayla ilgili soruşturma başlatıldıBAŞVURAN KİŞİ VE ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de son bir haftada "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 4'ü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 14 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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