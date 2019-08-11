GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını Bozyazı ilçesindeki yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı - Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü. İlçeye bağlı Gözce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile 4 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.



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