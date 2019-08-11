GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını
Bozyazı ilçesindeki yangın havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı - Yangında yaklaşık 2 hektar alan zarar gördü YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ11 Ağustos 2019 Pazar 11:12
MERSİN (AA) - Mersin'in Bozyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
İlçeye bağlı Gözce mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda personel ile 4 arazöz, 2 su tankı ve yangın söndürme helikopteri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.
Yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
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