GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını Gülnar ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın kontrol altına alındıYANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

İlçe kırsalındaki mahallelerden Ulupınar'daki bir arazide çıkan yangın, çevredeki kızılçam ormanına sıçradı.

İhbar üzerine orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda orman işçisi ile 21 arazöz, 3 su tankı, bir dozer ve 5 helikopter bölgeye yönlendirildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangını tamamen söndürme çalışması devam ederken, ormanın bir bölümünde de soğutma çalışmaları yürütülüyor.

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