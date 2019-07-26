GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü YANGININ SÖNDÜRÜLMESİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 2 hektarlık alanda zarara yol açtı. İlçenin kırsal alandaki mahallelerinden Karahacılı'daki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Silifke, Gülnar ve Mut ilçelerindeki orman işletme müdürlüklerine bağlı 70 orman işçisi, 2 arazöz ve 3 su tankı ile 3 helikopter bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 3,5 saatlik müdahalesinin ardından söndürülen yangında yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



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