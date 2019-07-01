GÜNCELLEME - Mersin'de orman yangını Silifke ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı- Yangın nedeniyle Silifke ve Mut ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu trafiğe kapatıldıGELİŞMELER EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, Değirmendere mevkisindeki ormanlık alan ile limon, nar ve zeytin bahçelerinin bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, olay yerine sevk edildi. Ekipler, 4 helikopter, 15 arazöz ve 6 su tankıyla yangına müdahale ediyor. Öte yandan, yangın nedeniyle Silifke ve Mut ilçelerini bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı. - Kısmen kontrol altına alındı Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının etrafını çevirerek büyümesini önlediklerini söyledi. Kısmen kontrol altına aldıkları yangına müdahalenin sürdüğünü belirten Yılmaz, 4 helikopterin havadan, 15 arazöz, 6 su tankı ve 100'e yakın orman işçisinin de karadan alevlerle mücadele ettiğini dile getirdi. Yılmaz, yangını en kısa sürede kontrol altına almak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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