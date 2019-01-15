0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, çatı uçtu, sahil şeridindeki yol sular altında kaldı- Bazı mahallelerinde elektrik kesintilerinin yaşandığı kentte, rüzgarın zaman zaman hızının saatte 105 kilometreyi bularak "tam fırtına" şeklinde esebileceği uyarısında bulunuldu- Bozyazı ilçesinde Sini Çayı'nın taşması sonucu bazı bölgeleri su bastıSİNİ ÇAYI'NIN TAŞMASI VE DETAYLAR EKLENDİ

15 Ocak 2019 Salı 23:54
GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

MERSİN (AA) - Mersin'de etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle çok sayıda ağaç devrildi, çatı uçtu, sahil şeridindeki yol sular altında kaldı.

Kentte öğle saatlerinden itibaren özellikle kıyı kesiminde etkisini gösteren kuvvetli fırtına nedeniyle Adnan Menderes Bulvarı sahilinde ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda çok sayıda ağaç ve çöp konteyneri devrildi.

Birçok reklam panosunun da yıkıldığı sahil şeridi, akşam saatlerinden itibaren sağanak başlaması ve dalgaların boyunun artmasıyla sahil bandını aşması sonucu sular altına kaldı.

Polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için sahil yolunu çift yönlü trafiğe kapattı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çamlıbel Mahallesi'nde de devrilen bir ağaç nedeniyle askerlik şubesinin bahçe duvarı yıkıldı.

Merkez Mezitli ilçesinde de bir halı sahanın çatısı uçarak, yanındaki elektrik direğine çarpıp, devirdi. Kaza sonrasında bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Kentte hayatı durma noktasına getiren kuvvetli fırtına ve yağışlar nedeniyle merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'nde de bir evin çatısı yola uçtu. Olayda iki elektrik direği devrildi.

- Sini Çayı taştı

Bu arada, şiddetli yağışların etkisiyle Bozyazı ilçesinde bulunan Sini Çayı'nın da su seviyesi yükselerek, taştı.

Taşkın nedeniyle ilçedeki bazı mahallerde su baskınları meydana geldi.

Ekipler geniş alana yayılan suyun tahliyesi için çalışma başlatırken, çok sayıda iş yerine de su dolduğu öğrenildi.

- "Tam fırtına" uyarısı

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada uyarılarda bulunularak, zaman zaman rüzgarın hızının saatte 105 kilometreyi bularak "tam fırtına" şeklinde esebileceği vurgulandı.

Açıklamada, fırtına nedeniyle başta denizciler olmak üzere tüm vatandaşların ve ilgililerin dikkatli olması istendi.

Kentte etkili olan fırtına nedeniyle akşam saatlerinde Mersin Uluslararası Limanı yakınlarında demirli bulunan bir kargo gemisi de bir süre sürüklendikten sonra karaya oturmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 23:54
  1. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nairobi'de otele yapılan saldırı
    1. Nairobi'de otele yapılan saldırı
    2. Nevşehir'de eğitime kar engeli
    3. Hava ulaşımına "şiddetli rüzgar" engeli
    4. Sakarya'da eğitime kar engeli
    5. AB İngiltere ile anlaşmasız ayrılığa..
    6. Pompeo'dan İran'ın fırlattığı uzay..
    7. Atiker Konyaspor'da Erzurumspor maçı..
    8. Yemen'de 5 kişi koleradan öldü
    9. "Avrupa için acı bir gün"
    10. Katar'dan Suriyeli mültecilere 50..
    11. GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ocak 2019
    12. Gaziantep'te zincirleme trafik kazası:..
    13. Denizli'de öğrenci servisi devrildi:..
    14. Sudan'da gösterilere göz yaşartıcı..
    15. Trump'tan şoke eden Maduro planı!..
    16. Teknolojinin yıldızlarına müjde! 81..
    17. GÜNCELLEME - Mersin'de kuvvetli..
    18. Theresa May hükümeti hakkında..
    19. Manisa'da korkutan deprem!
    20. Babel resmen Fulham'da!
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    CHP İzmir ilçe belediye başkan adayları belli oldu mu?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Eski CHP'li vekil canlı yayında İzmir adayını açıkladı! İşte o isim
    Eski CHP'li vekil canlı yayında İzmir adayını açıkladı! İşte o isim