GÜNCELLEME - Mersin'de kadın cinayeti Yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşini silahla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı- Kadının cenazesi, çalıştığı hastanenin önündeki törenin ardından toprağa verildiCENAZENİN DEFNEDİLMESİ EKLENDİ

MERSİN (AA) - Mersin'de eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. İddiaya göre, merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde yaşayan Filiz Kaplan (42), sabah işe gitmek üzere evden çıktığı sırada yaklaşık bir yıl önce boşandığı eşi Murat C. ile karşılaştı. Eski eşinin silahlı saldırısına uğrayan Kaplan, hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber verilen polis ekipleri, cinayetin ardından kaçan zanlıyı yakaladı. - Cenazesi toprağa verildi Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alınan Kaplan için temizlik görevlisi olarak görev yaptığı üniversite hastanesi önünde tören düzenlendi. Kaplan'ın cenazesi, daha sonra getirildiği Mersin Şehir Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Kaplan'ın ailesi ve yakınları, iş arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.