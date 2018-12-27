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GÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiası

Parkta 2 lise öğrencisinin cep telefonlarını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

27 Aralık 2018 Perşembe 16:57
GÜNCELLEME - Mersin'de gasp iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de parkta fotoğraf çeken 2 lise öğrencisinin cep telefonlarını gasbettikleri ileri sürülen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Atatürk Parkı'nda fotoğraf çeken A.U.A. ve O.A, 5 kişi tarafından darbedildikten sonra bıçak zoruyla telefonlarının gasbedildiği iddiasıyla polise başvurdu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, öğrencilerin ifadeleri üzerine başlattığı çalışmada şüphelilerin A.Y. (19) ve B.C.K. (19) ile 18 yaşından küçük F.M, E.Ö. ve H.İ.A. olduğunu belirledi.

Zanlılar, ekipler tarafından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yaşları küçük şüpheliler, Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifadeleri doğrultusunda satışı yapılan bir telefon bulundu. Telefonu alan iş yeri sahibine "çalıntı mal almaktan" işlem yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y. ile B.C.K, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tekme atarak saldırmak istedi.

Diğer üç şüpheli de Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Zanlılardan A.Y, F.M. ve H.İ.A, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.C.K. adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer iki zanlı serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:57
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