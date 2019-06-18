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GÜNCELLEME - Mersin'de fabrika yangını

Tarsus ilçesinde bir bisiklet fabrikasında çıkan yangın, kontrol altına alındıDETAY EKLENDİ

18 Haziran 2019 Salı 00:02
GÜNCELLEME - Mersin'de fabrika yangını

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yenice Mahallesi D-400 kara yolundaki bir bisiklet fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Mersin ve Adana'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Bölgeye çok sayıda tankerler ile su takviyesi yapıldı, söndürme çalışmalarında iş makineleri de kullanıldı.

Bu arada dumandan etkilenen iki itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.

Yangını haber alarak fabrikaya gelen firma yetkilileri, söndürme çalışmalarını üzüntüyle izledi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışması sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 00:02
  1. fabrika
  2. Mersin
  3. Yangın

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