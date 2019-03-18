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GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor

Akdeniz ilçesinde iki gün önce dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor- İtfaiye ekiplerinin dere yatağında çöken bir istinat duvarı altında yaptığı aramada sonuç alınamadıDETAYLAR EKLENDİ

18 Mart 2019 Pazartesi 17:48
GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde iki gün önce dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Güneş Mahallesi'nde evlerinin yakınlarındaki Yalınayak Deresi'ne 16 Mart Cumartesi günü düşen, arkasından suya atlayan ablası kurtarılan ancak kendisi kaybolan 8 yaşındaki Hediye Orman'ı arama çalışmalarına dalgıç polisler, itfaiye görevlileri, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri katılıyor. Ekipler, dere yatağı ile derenin denize döküldüğü bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Öte yandan, Orman ailesi de küçük kızlarından gelecek haberi bekliyor. Baba Mehmet Orman, evinin önünde kurulan çadırda bekleyişini sürdürüyor.

Dereye düşen kardeşini kurtarmak için suya atlayan ve bir vatandaş tarafından kurtarılan abla Bahar Orman ise halen olayın şokunu yaşıyor.

Kardeşinin düştüğünü görünce kurtarmak için suya girip montundan tutan ancak suyun şiddeti nedeniyle başarılı olamayan Bahar Orman'ın sık sık ağladığı öğrenildi.

- Yıkılan istinat duvarının altında arama yapıldı

Bu arada, ekipler, Çevreyolu-Liman Köprülü Kavşağı altında derenin içerisine devrilen istinat duvarının bulunduğu alanda çalışma yaptı.

Çöken duvarı çekici yardımıyla kaldırıp altında arama yapan ekipler, herhangi bir bulguya ulaşamadı.

Arama çalışmalarının yarın da devam edeceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 17:48
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