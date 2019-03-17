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GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor

Akdeniz ilçesinde dereye düşerek kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürdürülüyor- Baba Mehmet Orman:- "Çocuk parkı ve okulun bitişindeki yerden düşmüşler. Ufak düşünce büyük de onu kurtarmak için atlıyor. Kurtaramıyor onu da vatandaşlar çıkarmış" BABA İLE RÖPORTAJ EKLENDİ

17 Mart 2019 Pazar 18:17
GÜNCELLEME - Mersin'de dereye düşen kız çocuğu aranıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde dereye düşerek kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor.

Güneş Mahallesi'nde evlerinin yakınlarındaki Yalınayak Deresi'ne dün akşam düşen, ablası kurtarılan ancak kendisi kaybolan 8 yaşındaki Hediye Orman'ı arama çalışmaları sürüyor.

Dalgıç polisler, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinden oluşan ekip, derenin geçtiği Güneş ve Hal mahallelerinde arama çalışmalarına devam etti.

Sabahtan itibaren çocukların düştüğü alandan başlayan aramalar, Hal Mahallesi 141. Cadde civarında yoğunlaştı.

Ekiplerin, derenin denize döküldüğü alana kadar arama çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Güneş Mahallesi'nde yaşayan Bahar (12) ve Hediye Orman (8) kardeşler, dün mahalleden geçen Yalınayak Deresi'ne düşmüştü. Vatandaşların kurtardığı kardeşlerden Bahar hastaneye kaldırılmış, Hediye kaybolmuştu.

Tedavisi tamamlanan Bahar Orman'ın taburcu edildiği öğrenildi.

- "Ufak düşünce büyük de onu kurtarmak için atlıyor"

Baba Mehmet Orman, evinin önünde kurulan çadırda gazetecilere yaptığı açıklamada, dereye düşen ve kurtarılan büyük kızının durumunun iyi olduğunu ve hastaneden çıkartıp eve getirdiklerini söyledi.

Küçük kızını arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Orman, şöyle konuştu:

"Okulun dibinde kanalın üzeri açık. Çocuklar orada oynarken ikisi de dereye düşmüş, birisini kurtardık. Küçük olan 2 gündür kayıp. Kanalın üzeri 3 yıldır açık. Okul müdürü 10-15 kez kapanmasını istemiş ama durum hala aynı. Çocuk parkı ve okulun bitişindeki yerden düşmüşler. Ufak düşünce büyük de onu kurtarmak için atlıyor. Kurtaramıyor, onu da vatandaşlar çıkarmış."

Orman, yetkililerden kanalın üzerinin kapatılmasını istedi.

- "Çocuğun elinden tuttum çıkardım"

Dereye düşen 12 yaşındaki Bahar'ı kurtaran Reşit Bakır da evde otururken sesler üzerine derenin kenarına geldiğini söyledi.

Suyun üzerinde el görünce çocuk düştüğünü anladığını ifade eden Bakır, "Koşarak geldim çocuk demirden tutmuştu. Elinden tuttum çıkardım. 'Kardeşim gitti.' deyince bu çocuğu bıraktım bu sefer aşağı doğru koştum ancak derede diğer çocuğu bulamadım." dedi.

Bakır, derenin üzerinin açılması nedeniyle bu tür olaylarla sık sık karşılaştıklarını vurgulayarak, "Bir çocuğun ayağına demir batmıştı. Demiri kesip çocuğu hastaneye kaldırdılar. Daha önce de 3 kişi düşmüştü. Kapatmadılar bu şekilde kaldı." diye konuştu.

Mahallede oturan vatandalar da bir daha böyle olayların yaşanmaması için kanalın üzerinin kapanmasını istedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 18:17
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