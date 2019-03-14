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GÜNCELLEME - Mersin'de cinayet

Merkez Akdeniz ilçesinde bir kadın, yıllardır ayrı yaşadığı eşi tarafından öldürüldü- Olaydan sonra teslim olan zanlının, eşinin boşanmak istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu cinayeti işlediği iddia edildiDETAYLAR VE GELİŞMELER EKLENDİ

14 Mart 2019 Perşembe 16:40
GÜNCELLEME - Mersin'de cinayet

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bir kadın, uzun yıllardır ayrı yaşadığı eşi tarafından evinde öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'ndeki müstakil evinde çocuklarıyla birlikte yaşayan Leyli E. (48), eve gelen ve yıllardır ayrı yaşadığı eşi Süleyman E. ile tartıştı.

Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eşinin kafasına tahrayla vurduğu iddia edilen Süleyman E, daha sonra kaçtı.

Çocukların dışarı çıkıp komşulardan yardım istemesi üzerine olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, kadının öldüğünü belirledi.

Leyli E'nin cenazesi, otopsi için Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evde inceleme yapan polis ekipleri, kavga sırasında odadaki sobanın devrildiğini ve kapının da kırıldığını tespit etti.

Olaydan sonra kaçan Süleyman E. ise polise teslim oldu. Zanlının cinayeti, eşinin boşanmak istemesi üzerine çıkan tartışma sonucu işlediği öne sürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Bu arada, 5 çocukları bulunan Leyli E. ile Süleyman E'nin amca çocukları olduğu ve yaklaşık 10 yıldır ayrı yaşadıkları öğrenildi.

Zanlının, Siirt'te yaşadığı ve zaman zaman eşi ve çocuklarının yanına geldiği, Leyli E'nin de tarlalarda çalıştığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 16:40
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