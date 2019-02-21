0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Mersin'de 5 katlı bina çöktü

Merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü- Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 2 katlı olarak inşa edilen binaya daha sonra üç kat eklendiği öğrenildiDETAYLAR EKLENDİ

21 Şubat 2019 Perşembe 12:11
GÜNCELLEME - Mersin'de 5 katlı bina çöktü

MERSİN (AA) - Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan 5 katlı bina çöktü.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi 101067 Sokak'taki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının ve komşularının yanına gitti.

Boşaltılan bina ise sabah erken saatlerde çöktü.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması yaptı. Aramalarda bina altında kalanın olmadığı belirlendi.

Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.

- İki katlı binaya sonradan üç kat eklenmiş

Bina sahibi Hasan Yakut, gazetecilere yaptığı açıklamada, yengesi ve oğlunun oturduğu binayı kendilerinin yaptığını söyledi.

Binanın normalde 2 katlı olduğunu sonradan üzerine 3 kat çıktıklarını anlatan Yakut, şöyle konuştu:

"Bina 5 kat oldu. Akşam binanın alt kolon demirlerinin dışarı çıktığını gördüm. Çocuklara binayı boşaltmalarını söyledim. Birlikte dışarı çıktık. Beyaz eşyaları da dışarı çıkardım. Çocuklarımız her birimiz bir yerde komşularda yattık. Sabah binanın oynamasını gördüm, bina olduğu yere çöktü. Yani 40 yıllık emeğim bir anda kül oldu gitti."

Dün binanın durumuyla ilgili zabıtaya bilgi verdiğini belirten Yakut, evi boşaltmalarının söylendiğini sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:11
  1. 5 katlı
  2. bina
  3. çökme
  4. merkez Toroslar
  5. Mersin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    1. Hızlı yaşlanmanın 3 belirtisi
    2. Bingöl’de jandarmanın yakaladığı..
    3. 'Selamımı neden almadınız?' diyen 95..
    4. Fenerbahçe'den çifte transfer bombası!..
    5. Bingöl’de aranan 150 şahıs yakalandı
    6. Borsa ilk yarıda yükseldi
    7. 2019 iPhone modellerinde hangi..
    8. Fuat Oktay: "Ülkemize yönelik tehdit..
    9. Bakan Kurum’dan Çanakkale depremi ile..
    10. Yoğun sis Mudanya’yı etkisi altına aldı
    11. Bursaspor taraftarlarından Yemen’e..
    12. Yıldızgörer: "Yurt dışı fuarları..
    13. AİHM, Hasankeyf başvurusunu reddetti
    14. “Uymazsan trafik kurallarına, uyarlar..
    15. Gündüz Bakımevi öğrencileri yeni..
    16. VakıfBank, kredi faiz oranlarını indirdi
    17. Başkan Orhan esnaf ziyaretlerini..
    18. Medicana ile jandarma arasında hizmet..
    19. Bu mecliste öğrencilerin kararları..
    20. THK'den "proje tabanlı öğrenme" projesi
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı