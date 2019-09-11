GÜNCELLEME - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyunda kaza: 3 yaralı Konvoydaki aracın başka bir otomobille çarpışması sonucu belediye başkanının danışmanı, belediye personeli ve sürücü yaralandı- Danışmanı ve belediye personeli, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, sürücü taburcu edildi SÜRÜCÜNÜN TABURCU, 2 YARALININ MERSİN'E SEVK EDİLMESİ EKLENDİ

AKSARAY (AA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyundaki aracın başka bir otomobille çarpışması sonucu, belediye başkanının danışmanı, belediye personeli ve sürücü yaralandı. Mersin'den Ankara'ya giden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in konvoyunda bulunan Mustafa Bereli (45) idaresindeki 33 BKZ 35 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolunun 35. kilometresinde, Adem Altınsoy'un kullandığı 68 EF 508 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Bereli ile araçtaki Seçer'in danışmanı Yusuf Sahici (46) ve belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı. Yaralılar, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Bereli, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Sahici ve Özmüş, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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