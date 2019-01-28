0553 313 94 23

GÜNCELLEME- Marş dinamolarından binlerce uyuşturucu hap çıktı

Hatay'da bir tırda yapılan aramada 72 marş dinamosunun içine gizlenmiş 619 bin 140 uyuşturucu hap ele geçirildi- Gözaltına alınan 8 şüphelinin evinde de 39 bin 191 uyuşturucu hap bulundu- Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandıADLİ SÜREÇ EKLENDİ

28 Ocak 2019 Pazartesi 22:04
GÜNCELLEME- Marş dinamolarından binlerce uyuşturucu hap çıktı

HATAY (AA) - Hatay'da bir tırda yapılan aramada, 72 marş dinamosunun içine gizlenmiş 619 bin 140 uyuşturucu hap bulundu, gözaltına alınan 8 şüphelinin evinde de 39 bin 191 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili zanlılardan ikisi tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Konya'dan Hatay'a uluslararası nakliyat yapan bir firmaya ait tır içerisinde Orta Doğu ülkelerine gönderilmek üzere uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı alındı.

Bunun üzerine aracı takibe alan ekipler, tırı Hatay'a geldiğinde durdurarak arama yaptı.

Aramada, tırda yüklü 72 marş dinamosunun içine gizlenmiş 619 bin 140 uyuşturucu hap ele geçirildi.

- Evlerinden de binlerce hap çıktı

Olayla bağlantısı olduğu belirlenen şüphelilerin yakalanması için yürütülen çalışmalarda ise Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle bu kentte belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda M.K, O.K, M.K, Y.A, M.K, N.T. ve Suriye uyruklu H.A. ile G.H.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada da 39 bin 191 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sorgulanmak üzere Hatay'a getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ile H.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 22:04
  1. Hatay
  2. operasyon
  3. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Uzman doktor odasında ölü bulundu
    1. Uzman doktor odasında ölü bulundu
    2. İsrail El-Halil'deki uluslararası..
    3. Milli Eğitim Bakanlığınca özel öğretim..
    4. AK Partili Mehmet Özhaseki, Akit TV'de..
    5. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    6. Fenerbahçe ile Malatyaspor'dan gol..
    7. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    8. GÜNCELLEME- Marş dinamolarından..
    9. Başakşehir, Kasımpaşa engelini rahat..
    10. On Numara çekildi (2)
    11. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    12. Irak'ta Şii milis liderinden "ABD..
    13. Turistlerin baş belası hanutçular,..
    14. Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
    15. Meteoroloji'den sevindiren haber!
    16. On numara çekildi (1)
    17. Yeni Malatyasporlu bazı yöneticiler,..
    18. "Türkiye'nin şu anda etle ilgili..
    19. Ürdün Kralı CENTCOM Komutanı ile görüştü
    20. Gürcistan uyruklu kişi arazide ölü..
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İttifakta büyük kriz: Bu iş düzelmezse şahsım büyükşehir adayıdır
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    İşte Duhok'taki hain saldırının provokatörü!
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü
    Rusya ve İran Suriye'de çatıştı! Çok sayıda asker öldü

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    Emre Aşık'ın eşinden şok ihbar! "Eşim FETÖ'cü"
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?
    CHP Üsküdar belediye başkan adayı açıklandı mı?