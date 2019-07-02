GÜNCELLEME - Manisa'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Aynı aileden biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasınca görüntülediÖLÜ VE YARALILARIN KİMLİKLERİ İLE DETAY EKLENDİ

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 3 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumali Yarıcı'nın (35) kullandığı 45 KB 1212 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolunun Avşar Mahallesi yakınlarında yolun kenarında park halindeki tırın 06 DS 7445 plakalı dorsesine arkadan çarptı. Kazada, sürücü Yarıcı ile otomobildeki Hicran Yarıcı (30) ve 1 yaşındaki Hediye Nur Yarıcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Vatandaşların bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar Hazal Yarıcı ve Ziynet Yarıcı ise sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Ziynet Yarıcı, buradaki ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara kara yolunun İzmir yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde hızla giden otomobilin park halindeki tırın dorsesine arkadan çarpması yer alıyor.

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