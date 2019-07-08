0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Manisa'da kayıp zihinsel engelli bulundu

Kula ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan ve jandarma tarafından bu sabah bulunan Ümmet Gök (37), ailesine teslim edildiKAYIP KİŞİNİN BULUNDUĞU BİLGİSİ VE DETAYLAR EKLENDİ

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
GÜNCELLEME - Manisa'da kayıp zihinsel engelli bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli kişi, jandarma tarafından bulundu.

Ortaköy Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Ümmet Gök (37), cumartesi günü tarlada çalışırken babası Bayram Gök ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Ümmet Gök, babasını tarlada bırakıp gitti.

Eve dönmeyen Gök için yakınları jandarmaya kayıp ihbarından bulundu. Gök'ün en son görüldüğü mevki ile çevresinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığına bağlı "Havuç" isimli iz takip köpeği de katıldı. Vatandaşlar da aramalara destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Yarbay Fikret Görmüş de arama çalışmalarına eşlik etti.

Arama çalışmaları neticesinde Ümmet Gök, bu sabah Ortaköy Mahallesi Toptepe mevkisinde jandarma tarafından bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Gök, ailesine teslim edildi.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:01
  1. afad
  2. arama kurtarma çalışması
  3. jandarma
  4. kayıp kişi bulundu
  5. KULA
  6. Manisa İl Jandarma
  7. Ümmet Gök

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna kattı
    1. Anadolu Efes, Alec Peters'i kadrosuna..
    2. Sınır birliklerine komando sevkiyatı
    3. AK Parti varlık barışını altı ay daha..
    4. THY’den şehit Eren Bülbül’ün kabrine..
    5. Sıla'ya 5 kuruş ödenmeyecek!..
    6. Aydemir’den Erzurum’u Beyatlıca tarif
    7. Yeni partinin çatısını Beşir Atalay..
    8. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    9. Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı..
    10. İzmit’te 13,3 milyon metreküp su..
    11. Karaköprü’de semt pazarı hizmete..
    12. Büyükşehir Manavgat’ta dağları kırıp..
    13. Hamile kadına dehşeti yaşatmıştı.....
    14. Malatya 'Bakanlık' istiyor
    15. Çöpçüler sabah mesaisinde bu halde..
    16. Bozüyük’te Emekliler Haftası kutlandı
    17. Çanakkale’de 52 düzensiz göçmen..
    18. Kanyonda kaybolan 5 turist kurtarıldı
    19. Adana Büyükşehir’de gündem..
    20. AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti..
    21. İran'dan dünyayı şoke eden açıklama!..
    22. Engelli bireylerin plaj keyfi
    23. ABD’nin ‘destek gönderin’ demişti!..
    24. Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz,..
    25. Hayvanları kurtarmak isteyen itfaiye..
    26. ABD'nin Almanya'dan asker talebi..
    27. Malatya’da baraj gölüne giren genç..
    28. Eski Yargıtay üyesi Babacan'a 10 yıl 6..
    29. Körfez asansörlerine sıkı takip
    30. Yunanistan’ın yeni Başbakanı..
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Başkan Erdoğan açıkladı! Çetinkaya bu yüzden görevden alındı
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    Ali Babacan'dan İYİ Parti hamlesi! O isme teklif götürdü
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”