GÜNCELLEME - Manisa'da 3 araç çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı
Salihli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:46
MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen yolcu otobüsü, minibüs ve otomobil çarpıştı.
Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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