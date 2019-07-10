0553 313 94 23

GÜNCELLEME - Manisa'da 3 araç çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

Salihli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandıÖLÜ VE YARALI SAYISI İLE DİĞER DETAYLAR EKLENDİ

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:46
GÜNCELLEME - Manisa'da 3 araç çarpıştı: 5 ölü, 6 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adala Mahallesi'nde, henüz plakası ve sürücüleri tespit edilemeyen yolcu otobüsü, minibüs ve otomobil çarpıştı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:46
  1. kaza
  2. otobüs
  3. Salihli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bulgaristan'dan ABD hamlesi! Onay verildi
    1. Bulgaristan'dan ABD hamlesi! Onay..
    2. Tenis: Wimbledon
    3. Takla atan otomobil tarlaya uçtu: 6..
    4. Cumhuriyet Tırı Devrek’te
    5. "Dadaşların turbosu" coşkuyla karşılandı
    6. GÜNCELLEME - Manisa'da 3 araç..
    7. 4 milyar dolarlık İngiliz uçak gemisi..
    8. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    9. TBMM ALS, SMA ve Benzeri Hastalıkları..
    10. Beyin kanaması nasıl gerçekleşir?..
    11. Engelli sporcudan İrfan Buz’a resim
    12. Borsada en çok değer kazanan hisseler
    13. Borsada değer kaybeden hisseler
    14. Salih Uçan Alanyaspor’da
    15. Borsada işlem hacmi sıralaması
    16. Beşiktaş 7 hazırlık maçı oynayacak
    17. Türkiye ile Rusya arasında kritik..
    18. Çocuklarda bayılma neden olur?
    19. İş yerinden 360 bin TL’lik rulman..
    20. Gömeç Polisi suçlulara göz açtırmıyor
    21. Borsada endekslerin değişimi
    22. Kaymakam Çalık: "Kıyılar vatandaşımıza..
    23. Ağbaba’dan S-400 açıklaması
    24. Demirtaş, Sarıcaoğlu’nu makamında..
    25. Deniz polisinin çabası genç kadını..
    26. Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın..
    27. Her yerde aranan FETÖ'cü albay,..
    28. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    29. Borsada günlük işlemler (2)
    30. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"