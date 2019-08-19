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GÜNCELLEME - Manisa milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza: 4 yaralı

Bir program için İzmir'e giden AK Parti Manisa milletvekillerinin bulunduğu üç araçlık konvoyda kaza meydana geldi- Kazada Milletvekili Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hafif yaralandıDETAYLAR VE AÇIKLAMALAR EKLENDİ

19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:22
GÜNCELLEME - Manisa milletvekillerinin bulunduğu konvoyda kaza: 4 yaralı

MANİSA (AA) - İzmir'deki program için Manisa'dan yola çıkan AK Parti Manisa milletvekillerinin bulunduğu üç araçlık konvoyda meydana gelen kazada milletvekilleri Murat Baybatur ile Mehmet Ali Özkan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TARİŞ'te düzenlenecek programa katılmak üzere yola çıkan Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık ve AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli'nin da bulunduğu, üç araçlık konvoyda yer alan Murat Dolu yönetimindeki 45 AK 185 plakalı otomobil, Çiçekli kavşağı yakınlarında 35 KSE 57 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçta bulunan milletvekilleri Baybatur ve Özkan ile danışmanları Murat Dolu ve Sinan Kurt yaralandı.

Yaralılar, Semra Kaplan Kıvırcık'ın aracıyla Manisa Şehir Hastanesine götürüldü.

Milletvekili Baybatur ile danışmanlar Kurt ve Dolu, ayaktaki tedavilerinin ardından taburcu edildi, sol kolunda kırık oluşan Milletvekili Özkan ameliyata alındı.

Murat Baybatur, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekilleri Özkan, Bilen, Kıvırcık, Akkal ve AK Parti İl Başkanı Mersinli ile TARİŞ Üzüm Birliği'nde üzüm hasat sezonu için düzenlenecek toplantıya gittiklerini belirterek, "Çiçekli kavşağı yakınlarında önümüze bir araç çıktı. Aracı durduramadık ve önümüze çıkan araca vurduk. Çok şükür çarptığımız karı koca çiftte de bir sıkıntı yok." diye konuştu.

Kazada Özkan'ın kolunun kırıldığını dile getiren Baybatur, "Mehmet Ali Bey, birazdan bir operasyon geçirecek, benim ayaklarımda da çarpışmanın etkisiyle sadece bir sıkıntı var. Genel itibarıyla çok şükür iyiyiz. Çarptığımız aileye de geçmiş olsun diliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mersinli de kazayı ufak sıyrıklarla atlattıklarını dile getirerek, bu süreçte kendilerini arayıp geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 15:22
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